Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Téměř rok jí pronásledoval

KARLOVARSKO – Dokonce ji fyzicky napadl.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 24letého muže z Karlových Varů jako obviněného ze spáchání přečinů Nebezpečné pronásledování a Ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Obviněný se měl takového jednání dopustit tím, že v době od května roku 2017 do měsíce března roku 2018 svou bývalou přítelkyni pronásledoval. Muž měl ženu často kontaktovat přes mobilní telefon a sociální sítě. Ve většině rozhovorů jí měl vulgárně urážet, vyhrožovat ublížením na zdraví a dokonce i usmrcením. Dlouhodobé pronásledování vyvrcholilo koncem března, kdy měl muž poškozenou fyzicky napadnout v bytě v Karlových Varech. Měl ji udeřit do obličeje a několikrát ženu po pádu na zem udeřit do oblasti zátylku. Zranění, které měla žena v důsledku napadení, si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce podnět akceptoval a soudce obviněného poslal do vazební věznice.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.

pprap. Bc. Soňa Hergezelová

nprap. Kateřina Krejčí

29. 3. 2018

