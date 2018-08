Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dvě promile za volantem

RYCHNOVSKO - Řidiči nabourali a chtěli ujet.

Ke dvěma dopravním nehodám s obdobným scénařem vyjížděli včera dopravní policisté.



První dopravní nehoda se stala v neděli nad ránem v Hrošce. Řidička osobního auta zn. Škoda Fabia jedoucí krátce po páté hodině od Trnova směrem na Bílý Újezd nezvládla řízení a na křižovatce vyjela mimo silnici, kde narazila do sloupu elektrického vedení a popelnice. Z místa se poté snažila ujet, čemuž zabránili svědci, kteří také hned volali na linku 158. Hlídka u sedmačtyřicetileté ženy z Uhřínovic orientační dechovou zkouškou provedenou na místě naměřila 2,09 promile alkoholu v dechu. Další jízdu jí policisté zakázali, zadrželi řidičský průkaz a žena nyní čelí podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 11.000 korun.

Ke druhé dopravní nehodě vyjížděla hlídka skupiny dopravních nehod v 21:44 do Rychnova nad Kněžnou. I v tomto případě na linku 158 volali svědci, kteří uváděli, že do oplocení jednoho objektu narazilo auto a řidič se pokouší z místa ujet. Padesátiletý muž z Rychnova nad Kněžnou za volantem osobního auta zn. Audi jel od Lukavice směrem do centra města. V levotočivé zatáčce nezvládl řízení a s autem vyletěl vpravo mimo silnici, kde porazil plot z tújí. Orientační dechová zkouška, kterou u něj policisté na místě provedli, vykázala hodnotu 1,92 promile alkoholu v dechu. I jemu hlídka na místě zadržela řidičský průkaz, další jízdu zakázala a i on čelí podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až tříletý nepodmíněný trest. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 110.000 korun.



por. Mgr. Alena Kacálková

27.8.2018

