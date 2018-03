Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tachovští policisté hledají řidiče

TACHOVSKO - Způsobili dopravní nehody a ujeli, aniž by si splnili svoji zákonnou povinnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky tří nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 24. března 2018 kolem 0:00 hod. v obci Staré Sedliště. Na parkovišti u bytových domů č. p. 364, 365 a 366 poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem přední část zaparkovaného osobního auta značky Škoda Octavia a z místa ujel.

Druhá nehoda se stala 25. března letošního roku na silnici III. třídy číslo 2002 u obce Pavlovice. Od Pavlovic směrem na Josefovu Huť jel dosud neznámý řidič s dodávkou značky Ford Transit. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič při projíždění pravotočivé zatáčky v klesání nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazil do stromu. Nárazem se vozidlo otočilo na levý bok a zadní částí a střechou narazilo do dalších dvou stromů. Řidič z místa nehody odešel. Uvedenou havárii oznámil až náhodný kolemjedoucí.

Třetí nehoda se stala ten samý den kolem 21:40 hod. v Tachově. Ve Fügnerově ulici. Dosud neznámý řidič osobního vozidla Renault Megane jel uvedenou ulicí k ulici Stadtrodská. U domu č. p. 997 nezvládl řízení a pravou přední částí narazil do levého zadního boku zaparkovaného osobního auta Audi, které stálo při pravém okraji komunikaci. Řidič z místa nehody utekl. Ohledáním vozidla Renault policisté zjistili, že nemá téměř rok platnou technickou kontrolu.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

29. 3. 2018

