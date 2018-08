Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tachovští kriminalisté pátrají po pohřešovaném muži

PLÁNSKO - Dotyčný odešel z místa svého trvalého bydliště neznámo kam. Do této doby o sobě nepodal žádnou zprávu.

Policie České republiky žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované osobě:

http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14040812180310

(v případě, že je odkaz neplatný, bylo pátrání odvoláno)



Jmenovaný byl naposledy spatřen 4. srpna letošního roku v dopoledních hodinách v místě trvalého bydliště. Odtud pěšky odešel neznámo kam, aniž by o sobě podal jakoukoli zprávu. S sebou si vzal finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Dle zjištěných informací neužívá žádné léky a netrpí žádnými zdravotními komplikacemi či sebevražednými sklony. Z dosud provedeného šetření vyplývá, že by se mohl nacházet na území Plzeňského či Jihočeského kraje.

Tachovští kriminalisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešovaného, aby neprodleně podali zprávu na Policii České republiky, Územní odbor Tachov – služba kriminální policie a vyšetřování, tel.: 974 337 316 – 317, 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

14. 8. 2018

