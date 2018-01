Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tachovský toxi tým má za sebou další úspěšnou realizaci

STŘÍBRSKO, BORSKO – Kriminalisté při rozsáhlé akci zadrželi celkem pět osob. Poté, co je všechny policejní komisař obvinil z páchání trestné činnosti, soud rozhodl o jejich vzetí do vazby.

Policisté tachovského toxi týmu začali nový rok rozsáhlou akci, kterou v souvislosti s odhalováním drogové trestné činnosti realizovali minulý týden na Borsku a Stříbrsku. V souvislosti s tím zadrželi v obcích Přimda, Stříbro a Svojšín pět podezřelých osob – tři muže ve věku 32, 35 a 49 let a dvě ženy ve věku 28 a 30 let. Součástí akce byly domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Při nich kriminalisté zajistili finanční hotovost ve výši přes 85 000 korun, suchý rostlinný materiál o celkové hmotnosti téměř 113 gramů (včetně obalů), který při provedeném testu reagoval jako marihuana, přes 60 gramů krystalického prášku (včetně obalu), který reagoval jako pervitin, různé chemikálie, elektrický vařič, nerezový hrnec a další pomůcky k výrobě pervitinu. Kromě toho kriminalisté zajistili množství věcí, u kterých lze důvodně předpokládat, že pocházejí z majetkové trestné činnosti. Jednalo se zejména o různé nářadí, elektroniku, dvě osobní vozidla, která byla evidována jako odcizená, jeden moped, horské kolo a další věci.

Kriminalistům se podařilo zjistit, že nejstarší ze zadržených měl minimálně od září loňského roku do doby svého zadržení obstarávat a dále distribuovat pervitin na různých místech tachovského okresu minimálně 12 dalším osobám, mezi kterými byli i tři zadržení (dva zbylí muži a jedna z žen). Kromě toho měl v garáži patřící jednomu ze zadržených minimálně od 6. ledna do 9. ledna letošního roku vyrábět pervitin. Tohoto jednání se dopustil, ačkoliv byl v minulosti za drogovou trestnou činnost odsouzen k nepodmíněnému trestu v délce trvání 3 let.

Další ze zadržených – 32letý muž – měl pervitin prodávat minimálně od ledna loňského roku do doby svého zadržení. Drogu získával mimo jiné i od nejstaršího z pachatelů a distribuoval ji převážně na Borsku nejméně osmi ustanoveným odběratelům. S prodejem drog mu částečně vypomáhala jeho družka – 28letá zadržená žena.

Druhá ze zadržených žen měla distribuovat pervitin a marihuanu minimálně od června loňského roku. Drogy pak prodávala minimálně sedmi odběratelům zejména na Stříbrsku. Při domovní prohlídce v místě bydliště této zadržené ženy policisté zajistili 31 plastových sáčků s marihuanou o celkové hmotnosti téměř 113 gramů. I tato žena pokračovala v páchání drogové trestné činnosti přesto, že byla za takové jednání v posledních třech letech odsouzena k podmíněnému trestu.

Zadržený 35letý muž měl pervitin získávat mimo jiné i od nejstaršího ze zadržených pachatelů, kterému také za účelem výroby pervitinu poskytl garáž. Drogu pak prodával nejen ve Stříbře, ale i na dalších místech tachovského okresu nejméně 10 odběratelům.

S ohledem na provedené šetření, zjištěné informace a zajištěné důkazy zahájil minulý pátek, tj. 12. ledna 2018, policejní komisař trestní stíhání všech pěti podezřelých osob a obvinil je z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě dvou mužů ve věku 49 a 32 let a 30leté ženy tento čin kvalifikoval v rovině zvlášť závažného zločinu, kdy jim v případě odsouzení hrozí mimo jiné i trest odnětí svobody na dvě léta až deset let. U zbylých dvou obviněných kvalifikoval jejich jednání v rovině přečinu, a tak jim v případě odsouzení hrozí mimo jiné i trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Státnímu zástupci pak policejní komisař podal podnět k návrhu na vzetí všech obviněných do vazby, který soud akceptoval. Všichni jsou proto stíháni vazebně.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+