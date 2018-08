Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Tábor u Perálce

CHRUDIMSKO - Návštěva na druhém turnusu dětskéko airsoftového tábora u Perálce.

táborDnes to byla naše druhá návštěva na letním dětském táboře u Perálce. Téma tábora je airsoft, takže nás čekalo přes 20 táborníků pobíhajících v maskáčovém oblečení. Jejich velký zájem vyzkoušet si vše co jsme sebou přivezli, nás potěšil. Nejvíce si děti chtěly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a výzbroj pořádkové jednotky a vyzkoušet si jak je těžké se takto oblečeni pohybovat. Mnoho otázek bylo i na práci dopravní policie a cizinecké policie a to jak se stát policistou.

Fotogalerie zde:

9. srpna 2018

prap. Renata Štěpánková

vytisknout e-mailem Google+