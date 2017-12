Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Sváteční ohlédnutí

TRUTNOVSKO - Opět krádeže a opilci.

Polská uliceV sobotu v poledne trutnovští policisté byli operačním důstojníkem přivolaní na Polskou ulici k dopravní nehodě vozidla Mazda a Volkswagen Golf.

Ihned po nehodě totiž spolujezdkyně vozidla Mazda verbálně a fyzicky napadla řidiče druhého vozidla a to tak, že ho několikrát udeřila do obličeje. Poté od dopravní nehody s řidičem odjela. Z provedeného šetření vyplynulo, že řidič Mazdy zřejmě nedodržel bezpečnostní vzdálenost od vozidla jedoucí před ním a do Golfu narazil.

Hlídka trutnovských policistů osádku Mazdy zanedlouho vypátrala na parkovišti jednoho obchodního domu v Trutnově. Osmadvacetiletá žena s policisty nespolupracovala, chovala se k nim hned od začátku agresivně, stále je vulgárně urážela a odmítala jim sdělit svou totožnost. Z těchto důvodů byla policisty zajištěna a eskortována na policejní služebnu. Během eskorty napadla řidiče služebního vozidla, kterému způsobila zranění. S ní provedená dechová zkouška na alkohol a test na drogy byly negativní.

Trutnovští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ze spáchání přečinu výtržnictví a násilí proti úřední osobě.

V případě prokázání viny jí hrozí až čtyřletý pobyt ve vězení.

Dopravní nehodu šetří trutnovští dopravní policisté.

Na Štědrý den krátce před 20. hodinou přijali policisté ve Špindlerově Mlýně oznámení od recepčního místního hotelu, že se před ubytovacím zařízení nachází silně opilý muž, který kope do dveří a snaží se dostat dovnitř.

Přivolaní policisté před hotelem na lavičce spatřili již na první pohled opilého muže, který jim na výzvu odmítl předložit doklady. Z muže, který byl znečištěný, byl cítit alkohol a nebyl schopen policistům sdělit, kde bydlí ani jak se jmenuje jeho přítelkyně. Muž s policisty dobrovolně odjel na policejní služebnu. Tam policisté obvolali ubytovací zařízení a zjistili, že se muž ráno s přítelkyní odhlásili z jednoho hotelu a že tedy ubytován již nikde není.

„Opilec“ se ve chvílích, kde se mu policisté snažili pomoci, stal agresivní, začal je vulgárně urážet a nakonec se i po policistovi ohnal. Z těchto důvodů byl zajištěn a umístěn do policejní cely.

Polská uliceTrutnovští policisté od soboty pátrají po zloději, který ze hřbitova na Babí u Trutnova oddělil od náhrobku sochu Ježíše Krista držícího v náručí dítě, kterou odcizil. Oznamovatel si toho všiml, když byl na hřbitově zapalovat svíčku.Předběžná škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun. Případ šetříme pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

Trutnovská policie vyzývá případné svědky, kteří by mohli sdělit jakékoliv informace týkající se krádeže či informace k osobě pachatele, nechť se obrátí na tísňovou linku 158 nebo přímo na Obvodní oddělení PČR Trutnov 974 539 651.

Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.

27. 12. 2017, 11:25

