Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Surfař na Máchově jezeře odstartoval manévry integrovaného záchranného systému

ČESKOLIPSKO - Svědek ohlásil na tísňovou linku 158 pád paraglidisty na plochu Máchova jezera, vše bylo jinak.

Dnes kolem 13.40 přijalo operační středisko Krajského ředitelství policie Libereckého kraje od náhodného svědka prostřednictvím tísňové linky 158 informaci o údajném pádu paraglidisty na plochu Máchova jezera. Volajícímu nebyl osud muže lhostejný. Operační důstojník okamžitě kontaktoval Zdravotnickou záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor a o události je informoval. Na místo vyrazily všechny jmenované složky včetně policejní hlídky. K Máchovu jezeru mimo jiné ve vrtulníku Zdravotnické záchranné služby vyletěli i příslušníci Horské služby speciálně vycvičení ke slaňování.

Naštěstí se ale na ploše Máchova jezera žádná nehoda nestala. Svědek se mýlil. Dnes na Máchově jezeře provozoval kitesurfing 35letý surfař, a když přestal foukat příznivý vítr, rozhodl se surfování ukončit. Kitesurfing je sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním prkně za využití takzvaného tažného draka. Tažný drak vypadá jako padák, a poté, co vlivem nedostatku větru dopadl na vodní hladinu, domníval se svědek, že vidí nehodu paraglidisty. Surfař mezitím doplaval na pláž přístaviště Borný ve Starých Splavech, kde se setkal s posádkou vrtulníku Zdravotnické záchranné služby a byl překvapen, že důvodem přítomnosti záchranářů zde je právě on. Vzápětí záchranáře přesvědčil o tom, že je v pořádku. Je to dobrý konec záchranné akce.

14. 1. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+