Stříbro a bronz v soutěži fotografů

KRAJ – Dne 18. září byla v Praze v Muzeu Policie ČR zahájena výstava s názvem Kriminalistika ve fotografii 2. Do soutěže mohl každý policista zaslat soutěžní fotografii a čekat, jak na jeho snímek budou pohlížet odborníci. Naše krajské ředitelství se nyní díky fotografickému umu může pochlubit stříbrnou a bronzovou příčkou.

2. a 3. místoNa 2. místě totiž skončil snímek s názvem Pytláctví, který pořídil policista z Obvodního oddělení Letohrad pprap. Bořivoj Krejsa a hned za ním na 3. místě byl vyhodnocen snímek s názvem Nehasit, hořím, jehož pořizovatelem a fotografem je kriminalistický technik ze Svitav nprap. Jindřich Janata.

Zatímco pro Bořivoje Krejsu je fotografování velkým koníčkem a v soutěži měl snímků několik, fotografie bronzového medailisty Jindřicha Janaty je výsledek jeho pozorného naslouchání lektora pplk. Richarda Sehnala Ph.D., který se skupinou kriminalistických techniků na kurzu v policejní škole v Čeperce prováděl pokus, jež měli posluchači zachytit ve fotografii. Právě uvedený lektor měl onu myšlenku, přihlásit fotografii do soutěže a jak je vidět, nemýlil se.

Co je tedy zřejmé? Do dalšího ročníku soutěže se může přihlásit opravdu každý policista, kterému se podaří zachytit zajímavý okamžik na fotografii. Obavy, že by „amatérské dovednosti“ skončily na chvostu, ty mohou nechat stranou.

Oběma kolegům patří gratulace a poděkování za úspěšnou reprezentaci našeho krajského ředitelství.

Celý článek popisující soutěž a vernisáž psaný kapitánkou Petrou Srnkovou si můžete přečíst zde.

por. Bc. Eva Maturová

tisková mluvčí

4. října 2018

