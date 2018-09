Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet tří vozidel u odbočky na Dřevěnice

JIČÍNSKO – Na vině je zřejmě nepozornost.

DN u Dřevěnic ze dne 16. 09. 2018O tom, jak nebezpečný dopravní manévr je odbočování vlevo, se mohla v neděli 16. září krátce po osmnácté hodině na silnici I. třídy v katastru obce Úlibice nedobrovolně přesvědčit sedmadvacetiletá řidička osobního motorového vozidla VW Golf.

Ta měla přibrzdit a následně zastavit v mírném klesání u spodní křižovatky se silnicí III. třídy, neboť se chystala odbočovat vlevo na Dřevěnice. Současně dávala přednost protijedoucím řidičům ve směru od Nové Paky. V té době se k ní zezadu ve směru od Úlibic blížila šestasedmdesátiletá řidička osobního motorového vozidla Škoda Fabia. Pravděpodobně se dostatečně nevěnovala řízení svého automobilu, kdy měla přední částí svého vozidla narazit do zadní části zmiňovaného vozidla VW Golf. To bylo vlivem nárazu odhozeno do levého jízdního pruhu na protijedoucího devětadvacetiletého řidiče Škody Octavie, která levou přední částí narazila do levé přední části VW Golf. Obě řidičky utrpěly zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Ke zranění jiných osob na místě nedošlo. Případné ovlivnění alkoholem u zúčastněných řidičů policisté vyloučili dechovou zkouškou. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 180 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

17. září 2018; 12:20

