Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet osobního vozidla s nákladním

BLÍŽEJOV - Řidič osobáku však po srážce na místě dopravní nehody nezastavil a ujel. Pátráme po jeho totožnosti.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámého řidiče. K dopravní nehodě došlo na silnici v obci Blížejov na křižovatce u základní školy dne 30. srpna 2018 v 14:40 hodin. Neznámý řidič s nezjištěným osobním vozidlem jel od obce Nahošice a na křižovatce pokračoval ve směru do centra obce. Při projíždění pravotočivé zatáčky nejel s vozidlem při pravém okraji vozovky, přejel do protisměru, kde narazil zadní částí do levé přední části protijedoucího nákladního vozidla tovární značky Scania s návěsem. Na místě dopravní nehody nezastavil, neposkytl řidiči zákonnou součinnost a z místa ujel. Na vozidle Scania vznikla škoda ve výši 50 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. září 2018

Odkazy do noveho okna Dopravní nehoda - Blížejov - 30.08.2018 Detailní náhled Dopravní nehoda - Blížejov - 30.08.2018 Detailní náhled

