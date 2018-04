Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet dvou vozidel skončil zraněním čtyř lidí

JIČÍNSKO – Na vině se zřejmě podepsala nepozornost řidiče!

Ve středu 11. dubna kolem půl druhé odpoledne došlo na úseku silnice číslo I/16 v obci Kumburský Újezd k dopravní nehodě. Osmašedesátiletý řidič motorového vozidla Ford Fiesta jedoucí ve směru na Novou Paku se zřejmě nevěnoval plně řízení svého vozidla. V jednom okamžiku přejel do protisměru, kde se čelně srazil s osobním motorovým vozidlem Peugeot 106, které v tu dobu řídila osmnáctiletá řidička. Spolu s ní ještě ve vozidle cestovaly dvě osmnáctileté spolujezdkyně. Vlivem nárazu utrpěli všichni účastníci dopravní nehody blíže nespecifikovaná zranění, která si ve třech případech vyžádala převoz do Oblastní nemocnice v Jičíně. Jednu ze spolujezdkyň transportovala letecká záchranná služba do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami vyloučili požití alkoholu u obou zúčastněných řidičů. Celková škoda je předběžně vyčíslena na hodnotu 75 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

12. dubna; 15:00

vytisknout e-mailem Google+