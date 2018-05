Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Střet dvou vozidel se neobešel bez zranění

JIČÍNSKO – Na vině je zřejmě nepozornost.

Ve čtvrtek 3. května po patnácté hodině došlo na silnici I. třídy číslo 16 v ulici Pražská v Nové Pace k dopravní nehodě. Osmaosmdesátiletý řidič motorového vozidla VW Tiguan jedoucí ve směru do centra města se zřejmě plně nevěnoval řízení a měl narazit přední částí svého automobilu do zadní části vozidla Škoda Fabia, které v tu dobu řídila šestačtyřicetiletá žena. Ta měla zastavovat z důvodu vyvolané dopravní situace před jejím vozidlem. Vlivem nárazu řidička utrpěla lehké zranění, které si vyžádalo převoz do Oblastní nemocnice v Jičíně k lékařskému ošetření. Ke zranění jiných osob nedošlo. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami vyloučili požití alkoholu u obou zúčastněných řidičů. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 100 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

04. května 2018

