Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet cyklisty s kočkou

HOSTOUŇ – Cyklistovi vběhla do jízdní dráhy kočka, po střetu upadl z jízdního kola do silničního příkopu.

Dne 21. května 2018 v 15:15 hodin došlo na silnici II. třídy č. 195 mezi obcemi Hostouň a Poběžovice k dopravní nehodě. Pětasedmdesátiletý cyklista jel na jízdním kole ve směru od Hostouně na Poběžovice. Náhle mu z místa ležícího mimo komunikaci vběhla do jízdní dráhy kočka a došlo ke střetu se zvířetem. Po srážce upadl cyklista do silničního příkopu a utrpěl zranění. Byl převezen do domažlické nemocnice k ošetření. Požití alkoholických nápojů před jízdou u něj policisté vyloučili dechovými zkouškami. Škoda na jízdním kole byla vyčíslena na 500 korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

22. května 2018

