Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střelba v Domažlicích

DOMAŽLICE - Policisté zjišťují veškeré okolnosti.

Policisté z územního odboru Domažlice vyjížděli do Kozinovy ulice v Domažlicích na žádost rychlé záchranné služby o asistenci s nespolupracujícím pacientem. Když přijeli policisté na místo, zjistili, že muž od záchranářů utekl do domu, a proto jej následovali. V průběhu úkonů došlo k incidentu a ke střelbě. Byli zraněni dva policisté a 34letý muž, který zraněním podlehl. V současné chvíli, zjišťujeme, co se přesně stalo. Pracujeme s verzí, že muž policistům vytáhl služební zbraň. K objasnění případu přispějí výslechy policistů, kteří jsou momentálně hospitalizováni a připravují je na operaci. Případ si převzali kriminalisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. V současné chvíli probíhá ohledání místa činu a na místě bude i soudní lékař.

mjr. Ing. Martina Korandová

10. dubna 2018

