Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Šteněte se nedočkala

Bruntál - podvod při prodeji zvířete na internetu a jiné

„Povedený“ známý

Policejní komisař oddělení obecné kriminality Krnov zahájil v těchto dnech trestní stíhání 24letého muže z přečinu krádeže. Je mu kladeno za vinu, že v Dívčím Hradě od srpna do listopadu 2017 při návštěvách známého měl využít okamžiku, kdy majitel bytu šel uvařit kávu či na toaletu a měl mu odcizit tablet a hotovost v celkové výši 12 tisíc korun. Tablet měl prodat v zastavárně a peníze použít pro vlastní potřebu. Odcizenou hotovostí měl uhradit dluh a zbytek utratit. Způsobená škoda činí 13 400 korun. Obviněnému nyní hrozí trest odnětí svobody do výše tří let.

Štěně nemá

Policisté z oddělení hospodářské kriminality prověřují podvodné jednání při prodeji štěněte přes internet. Prozatím neznámý pachatel vložil na internetový inzertní portál nabídku na prodej štěňat rasy Sibiřský husky ze zahraničí, na který v říjnu 2017 reagovala poškozená z Rýmařova. Následně pachatel vylákal od poškozené pod různými záminkami (zakoupení přepravky pro štěně, úhrady nákladů na očkování) částku přesahující 10 tisíc korun, které žena zaslala na účet do zahraničí. Do dnešních dní jí však zvíře nebylo dodáno a ani peníze jí nebyly vráceny.

V souvislosti s tímto případem opět upozorňujeme, aby lidé byli obezřetní při nákupu zboží přes internet a neposílali peníze před dodáním zboží, pokud prodejce nemají ověřeného. Zejména rizikové je posílat peníze do zahraničí, kde nelze zcela ověřit pravost prodejce.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

5. 1. 2018

