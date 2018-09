Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Stali jste se obětí, přihlaste se mělnickým policistům

MĚLNICKO - Pachatel si vybírá starší bezbranné ženy.

Mělničtí kriminalisté řeší případ loupežných přepadení v Kralupech nad Vltavou.Pachatel si vybral vždy starší ženy, které pro něho byly od pohledu snadnou kořistí. Využil jejich bezbrannosti, strhl jim z krku řetízek a utekl.

Policisté zatím evidují čtyři takové případy, ale předpokládají, že přepadených seniorek by mohlo být více. Pokud jste se v posledních dnech stali obětí takového činu a policistům to dosud neoznámili, sdělte jim to neprodleně na jejich policejní služebně v Kralupech nad Vltavou nebo zavolejte na jejich telefonní číslo 974 876 710. Volat můžete také na bezplatnou tísňovou linku 158.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Mělník

5.9.2018

vytisknout e-mailem Google+