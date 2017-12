Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Srážka motocyklu s vozidlem

SUŠICKO - Motocyklista byl se zraněním letecky přepraven do nemocnice v Plzni.

V neděli 24. prosince 2017 v 16:45 hod. zastavil řidič osobním vozidlo Ford Ranger, při pravém okraji u domu v obci Františkova Ves, ve směru jízdy od Sušice na Petrovice u Sušice. Muž šel otevřít vrata vjezdu na pozemek domu, poté nastoupil do vozidla a chtěl na pozemek nacouvat, kdy vyjel od pravého okraje komunikace, najel šikmo vlevo do vozovky a v uvedenou dobu přijel ze směru od Sušice třiadvacetiletý muž z obce u Petrovic u Sušice s motocyklem KTM 250 EXC a došlo k nárazu motocyklu do levé boční části automobilu vpředu.

Motocykl byl bez registrační značky a není určený k provozu na pozemních komunikacích.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění motocyklisty, který byl leteckou záchrannou službou transportován do nemocnice v Plzni. Dechová zkouška u něho nebyla provedena vzhledem k jeho zranění a byl vyžádán odběr krve v nemocnici. U řidiče vozidla byla dechová zkouška s negativním výsledkem.

nprap. Ladmanová Dana

27. prosince 2017

