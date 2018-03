Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Sprejer balancoval na spřáhle

Pro svůj „umělecký“ výtvor byl ochotný riskovat i život. Teď mu navíc, v případě vypátrání a odsouzení, hrozí až jeden rok vězení.

Případ prošetřují policisté z místního oddělení Zličín od dvacátého února letošního roku. Tehdy přišel nedlouho před polednem do stanice metra Zličín neznámý mladík, který měl zahalenou tvář a celkově byl oblečen do tmavého oblečení.

Ze záběrů bezpečnostních kamer je zřejmé, že mladík se rozhodl cestovat poměrně nestandardním způsobem. Nenastoupil totiž do ani jednoho z vagónu soupravy, ale na spřáhlo mezi ně. Už to samo osobě je porušením přepravního řádu.

Hledaný ale tento nebezpečný způsob přepravy nezvolil pro nic za nic. Na spřáhle totiž cestoval proto, aby mohl posprejovat z vnější strany jeden z vagónů. A to se mu nakonec i povedlo.

Tímto riskantním způsobem docestoval do stanice metra Stodůlky, kdy během cesty vytvořil obrazec o velikosti 5 m2. Poté přestoupil do soupravy, která jela opačným směrem, a vrátil se zpět do stanice Zličín. Tentokrát už cestoval uvnitř vagónu, jako běžný občan. Po vystoupení ze soupravy odešel tento samozvaný umělec neznámo kam.

Jelikož hledaný způsobil tímto svým jednáním škodu v řádu několika tisíc korun, prošetřují policisté z místního oddělení Zličín popsanou událost pro podezření z trestného činu poškození cizí věci sprejerství. Mladíkovi tak v případě vypátrání, zadržení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Nicméně dotyčného se zatím dostupnými prostředky vypátrat nepodařilo, a proto se nyní obracíme s prosbou o pomoc na širokou veřejnost. Prosíme každého, kdo mladíka poznává, zná jeho totožnost, nebo jeho místo pohybu či pobytu, aby nám tyto informace předal prostřednictvím linky tísňového volání 158.

por. Mgr. Tomáš Hulan 25. 3. 2018

