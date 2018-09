Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidička nadýchala téměř tři promile

BEROUNSKO – Nadávky a vulgarismy jí nebyly cizí.

Dne 4. září 2018 v 18:25 hodin v obci Železná na místní komunikaci došlo k dopravní nehodě. Tu způsobila 25letá řidička, která nasedla do svého automobilu tovární značky Škoda Felicia, jenž byl zaparkovaný u levého okraje komunikace, přičemž přední částí směřovalo na náves obce Železná. Poté bez nastartovaného motoru a bez vložení klíčků do zapalování vozidlo odbrzdila a rozjela se s kopce dolů. Na kapotě vozidla navíc vezla dívku, která se jí snažila v jízdě zabránit a vozidlo zastavit (dívka naštěstí neutrpěla žádné zranění). Řidička ujela cca 50 m, kdy vjela vpravo mimo komunikaci na travnatou plochu a poté přední částí automobilu narazila do svislé dopravní značky „Zákaz zastavení“, kterou poškodila. Po dopravní nehodě na místě nesetrvala do příjezdu policie, dopravní nehodu nijak neřešila a z místa utekla na přilehlý pozemek kostela.

Dopravní nehodu oznámil svědek, který na místo přivolal policisty. Těm se po příjezdu podařilo řidičku vypátrat v přilehlém křoví, kde se před policisty snažila ukrýt. U řidičky byla následně provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem 2.55 promile. Opakovaná dechová zkouška byla s výsledkem 2.89 promile. Jelikož byl rozdíl mezi měřeními hodnotami větší než 10 %, byla řidička vyzvána k třetímu odbornému měření, které odmítla a snažila se z místa odejít a nic neřešit. Následně neuposlechla opakovaných výzev policistů, aby setrvala na místě, policisty hrubě a vulgárně urážela a s ohledem na charakter jejího chování, museli policisté přistoupit k použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty, pouta) a následně ženu zajistili k provedení dalších neodkladných úkonů spojených s řešením jejího protiprávního jednání.

Řidička bude nyní čelit obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky za což jí v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce šest měsíců až tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

10. září 2018

