Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pozor na podomní prodejce

BEROUNSKO – Nabízejí „fejkové“ zboží za velké peníze.

Policisté opět varují před podomními prodejci, kteří obcházejí domácnosti v našem regionu a za velké peníze nabízejí zboží, které vydávají za originál. Opak je však pravdou. Svědčí o tom nedávný případ, kterým se aktuálně zabývají berounští policisté. Na ty se obrátil senior, který na policejní služebnu přinesl kufřík s nářadím, který si koupil od muže, jenž zazvonil u jeho domu. Kufr s obsahem nabízel nejprve za padesát tisíc korun, poté co senior odmítl, snižoval postupně cenu, až skončili na částce 15.000,-Kč, kterou kupující prodávajícímu zaplatil. Neznámý muž snědé pleti vydával zboží za originální. Senior poté, co si zboží koupil a muž z jeho bydliště odešel, vyhodnotil, že se zřejmě bude jednat o zdařilý padělek a rozhodl se vše oznámit policistům. Policisté již nyní vědí, že se skutečně nejedná o originální nářadí značky, která je na něm uvedena, a celým případem se zabývají. Zatím nebyla stanovena právní kvalifikace, neboť senior s nákupem zboží souhlasil a měl možnost si jej prohlédnout. Muži zákona nyní budou muset vyhodnotit, zda byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů a případně zahájit úkony trestního řízení. Neznají však totožnost neznámého prodávajícího a byli by rádi za jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění. Zároveň varují občany před praktikami podomních prodejců, kteří nabízejí různé druhy zboží nebo služeb za přemrštěné ceny. Navíc v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se každý, kdo zboží a služby nabízí, dopouští protiprávního jednání, za které hrozí pořádková pokuta nebo sankce u správního orgánu.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

21. září 2018

