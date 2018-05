Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Okradená seniorka

BEROUNSKO - Po podvodnicích policisté pátrají

V pátek 25.5.2018 krátce před polednem navštívily dvě zatím neznámé pachatelky sedmdesátiletou ženu. Odemčenými vrátky vstoupily na pozemek rodinného domu, kdy jedna z nich zaklepala na vstupní dveře, druhá se zatím ukryla. Když seniorka dveře otevřela, pachatelka ji odlákala do domu pod záminkou kontroly sociálního zařízení. Druhá mezitím vnikla do domu bez vědomí poškozené, kde prohledala ložnici a následně odcizila odloženou peněženku s finanční hotovostí 1500,-Kč, s osobními doklady a platební kartou na jméno poškozené. Policistům se podařilo zjistit, že se jedná o dvě ženy ve věku kolem 30-ti let, jedna byla hubenější postavy, vysoká asi 155 cm, černé vlasy, na sobě měla černé kalhoty a svetr s korálky na hrudi, druhá byla blondýna, silnější postavy, vysoká asi 170 cm, na sobě měla růžové oblečení.

Je pravděpodobné, že tato seniorka není jediná poškozená, proto policisté žádají všechny osoby, které byly podobným způsobem okradeny, aby kontaktovaly policisty a tento skutek jim nahlásily a pomohly svým svědectvím dopadnout tyto podvodnice.

Jakékoliv informace, vedoucí k odhalení a dopadení pachatelek této trestné činnosti sdělte osobně policistům na Obvodní oddělení Zdice nebo telefonicky na číslo 974 872 730. Také je možné využít bezplatnou linku 158.

Důležité rady, jak nenaletět podvodníkům:

* Do domu, či bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo kteří se Vám důvěryhodně prokáží a řeknou Vám, proč přicházejí.

* Cizí lidi nikdy nevpouštějte do nemovitosti!

* Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.

* Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás za dveřmi požádá o pomoc, například o možnost zatelefonovat si, pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro Vašeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž byste otvírali dveře.

* V případě, že nebudete delší dobu přítomni a jste ochotni investovat vyšší finanční částku, pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvěcí a zhasíná světlo či televizor, což působí dojmem, že jste doma.

* Důležitá telefonní čísla mějte poblíž svého telefonu a na dobře viditelném místě.

* Dům zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce nebo na zahradu.

* Je dobré nemít doma větší množství peněz v hotovosti. Peníze můžete ukládat na účty do banky či spořitelny.

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov - ZÁPAD

28. května 2018

