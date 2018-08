Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Země Živitelka

České Budějovice - Do krajského města míří tisíce lidí na oblíbený agrosalon. (Hlasová schránka 974 221 116)

V následujících dnech zamíří do krajského města tisíce lidí z různých koutů nejen České republiky, aby navštívili každoročně velmi oblíbený agrosalon - Země Živitelku, který se koná od zítřka až do příštího úterý. Jako každý rok, budou v rámci konání akce dohlížet na bezpečnost nejen návštěvníků krajského města, jihočeští policisté. Do opatření jsou nasazeny desítky policistů jak z dopravní, tak pořádkové služby, policejní kynologové i kriminalisté.

V souvislosti s konáním agrosalonu, upozorňují policisté zejména řidiče na ohleduplnost a opatrnost vůči ostatním. O víkendu bude návštěvnost Výstaviště České Budějovice ještě intenzivnější, buďte tedy na cestě dostatečně trpěliví. Návštěvníci by měli obezřetní. Hojně navštěvované akce přijdou mnohdy „omrknout“ i kapsáři, kteří využívají nepozornosti lidí a během chvilky je okradou o cenné věci. Je tedy důležité být i obezřetní.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

22. srpna 2018

