Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do bankomatu

Český Krumlov – Dolní Dvořiště – Policisté hledají případné svědky uvedené události a žádají veřejnost o pomoc.

Dnes 23. března 2018 krátce po jedné hodině noční přijali policisté oznámení o vloupání do bankomatu v Dolním Dvořišti u budovy stomatologické kliniky číslo popisné 161. Na místo vyjela okamžitě policejní hlídka. Po příjezdu policisté ohledáním místa a od svědků zjistili, že došlo k výbuchu bankomatu a následnému odcizení finanční hotovosti neznámým pachatelem či pachateli. Detonace poškodila kromě bankomatu i okna, dveře a ostatní vybavení přilehlého domu. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci. Případ dále prověřují a po pachateli či pachatelích intenzivně pátrají.

Případ šetří českokrumlovští kriminalisté. Ti žádají případné svědky, kteří projížděli dne 23. března 2018 v době od 00:45 hodin do 01:15 hodin přes hraniční přechod Dolní Dvořiště, ať již z České republiky do Rakouska či opačným směrem, nebo se pohybovali v blízkosti zubní ordinace a všimli si podezřelých osob či vozidel v blízkosti bankomatu, popřípadě mají ve svých vozidlech kameru a mohli by kriminalistům poskytnout kamerový záznam z inkriminované doby, aby se se svým svědectvím přihlásili na oddělení obecné kriminality Územního odboru PČR Český Krumlov v Tovární ulici číslo 165 nebo na telefonním čísle 602 626 820, případně policejní lince číslo 158.

Děkujeme.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

23. března 2018

vytisknout e-mailem Google+