Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do autokempu

Jindřichův Hradec - Pachatel odvezl z autokempu dopravní prostředky.

Jindřichohradečtí policisté prošetřují případ krádeže vloupáním do autokempu Komorník u obce Strmilov. Dosud neznámý pachatel od konce loňského roku do počátku května, za použití násilí, vnikl do skladovacích prostor, kde odcizil dvě dětské čtyřkolky a téměř novou elektrickou koloběžku fialové barvy s černým nášlapem. To mu však nestačilo a vzal si ještě finanční hotovost v řádech tisíců korun. Po sobě zanechal škodu převyšující 41 000 korun.

Uvedení policisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání přečinu Krádež a zároveň žádají spoluobčany, kdo by měl jakékoli poznatky k uvedenému případu, aby nás kontaktoval na obvodním oddělení Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II, telefon 974 233 700, případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pioʘpcr.cz

17. května 2018

vytisknout e-mailem Google+