Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pomněnkový den

Jihočeský kraj - 25. květen - Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

25. květen je celosvětovým mezinárodním dnem pohřešovaných dětí – POMNĚNKOVÝ DEN.

Tento den je zmiňován od počátku 80. let 20. století, připomínkou ztraceného šestiletého Etana Patze z roku 1979, který zmizel na cestě do školy v New Yorku. V Evropě se tento den připomíná od roku 2002 a Česká republika se připojila o dva roky později.

V rámci programu Ministerstva vnitra České republiky v oblasti prevence kriminality, se zaměřujeme nejen na samotné děti, ale také jejich rodiče. V naši zemi již několik let funguje linka Ztracené dítě telefon 116 000 (www.ztracenedite.cz email 116000@ztraceneditě.cz), která slouží již zmiňovaným dětem, rodičům, ale také jejich příbuzným, pedagogům a široké veřejnosti.

Policisté budou provádět preventivní akce na základní a středních školách ve svých lokalitách a také k veřejnosti na policejních akcích. Dalším propagačním materiálem jsou internetové stránky www.pomoztemenajit.cz, s cílem na upozornění rodičů a dětí, aby se naši nejmladší spoluobčané nestali obětí trestného činu.

V rámci Jihočeského kraje jsme od počátku letošního roku pátrali po 77 osobách mladších 18 let, kdy však více jak 90% tvoří svěřenci dětských diagnostických ústavů. Za stejné období loňského roku se jedná o totožné číslo (76 osob). Za celý loňský rok se jednalo o 226 osob této věkové kategorie.

Na stránkách www.policie.cz je samostatná vyhledávací položka pátrání po osobách, kde je kolonka Dítě v ohrožení http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/DiteVOhrozeni.aspx. Zde kriminalisté, v případě potřeby vkládají informace o pátrání po konkrétní osobě, především v skutečném ohrožení života a zdraví.

Na jihu Čech jsme v posledních letech naštěstí žádnou osobu neměli v této evidenci vedenou.

V pátrání nám velmi pomáhá samotná veřejnost a pochopitelně o velmi dobrá místní a osobní znalost jednotlivých policistů.

Děkujeme za vaši spolupráci.

24. května 2018

vytisknout e-mailem Google+