Pátrání po nezletilém

Český Krumlov - Chlapec odešel z domova a do současné doby o sobě nepodal zprávu.

Policisté žádají média a tím i širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešovaném nezletilém chlapci.

Informace k pohřešovanému naleznete na internetovém odkazu:

http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=23490415180202

V případě zneplatnění výše uvedeného internetového odkazu bylo pátrání po nezletilém odvoláno.

Na policisty se dne 15. dubna 2018 telefonicky obrátila matka pohřešovaného, která ho měla téhož dne odvézt do dětského domova. Chlapec měl chvilku před odjezdem kolem 16:00 hodin odejít z domova ve Velešíně a do současné doby se domů, ani do dětského domova nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu. Mobilní telefon má vypnutý. V minulosti již z domova utekl. Policisté vyhlásili dne 15. dubna 2018 pátrání, avšak doposud provedená šetření a opatření nepřinesla žádné konkrétní poznatky a chlapce se zatím nepodařilo vypátrat.

Chlapec je 150 až 155 cm vysoké, hubené postavy, má krátké hnědé vlasy a zelené oči. Zdánlivé stáří 10 – 13 let. Na sobě by měl mít černé tepláky, černou mikinu, černou nebo modrou kšiltovku a černé boty s nápisem Puma.

Jakékoliv poznatky o pobytu či výskytu nezletilého chlapce, stejně jako další informace, které by přispěly k jeho vypátrání, sdělte prosím kaplickým policistům cestou linky 974 232 720 případně na lince tísňového volání číslo 158.

Za případnou spolupráci děkujeme.

15. května 2018

15. května 2018

