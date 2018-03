Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Důležitý svědek

České Budějovice - Mladík by mohl pomoc s objasněním případu krádeže v Géčku.

Policisté obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory žádají případné svědky níže uvedené události, či osoby, které poznají mladíka na fotografiích, aby nás kontaktovali na uvedené policejní součásti v ulici M. Chlajna 45, telefon 974 226 720, případně na lince tísňového volání 158.

Dne 24. února 2018 v době kolem 18:43 hod., dosud neznámý pachatel, v Českých Budějovicích, část České Vrbné, v nákupním centru Géčko, prodejně Elektro Word, z volně přístupného regálu odcizil Ipod značky Aple, růžové barvy.

Provedeným šetřením na místě činu a zajištěním kamerových záznamů, byl zjištěn pohyb mladíka, ve věku 16 – 17 let, oblečen do sportovní bundy s kapucí šedomodré barvy, tmavých kalhot a výrazných sportovních kotníkových bot, červené barvy s bílou platformou, který by mohl být důležitým svědkem události.

Děkujeme za vaši pomoc.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. března 2018

