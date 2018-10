Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Bezpečná cesta do školy

J.Hradec – Tisková mluvčí policie pobesedovala s prvňáčky.

Dnešního dne 4. října navštívila prvňáčky 6.ZŠ v J.Hradci tisková mluvčí policie Územního odboru J.Hradec por. Hana Millerová. Prvňáčci se dozvěděli o tom, jaká úskalí je mohou čekat při cestě do školy či domů. Děti byly upozorněny na nutnost nošení cyklistické helmy, stejně tak jako na správné upoutání do autosedačky či podsedáku ve vozidle. S policistkou procvičili žáčci telefonní čísla tísňových linek včetně simulovaného hovoru na každou z nich. Důležitým tématem je chování dětí vůči cizím lidem. Jak se zachovat, když u dveří zvoní cizí člověk, s tím aby je školáci nepouštěli do bytů či domků a aby s nimi nikam nechodili či nesedli s cizími lidmi do vozidla.Děti seznámila s dopravními značkami, se kterými se mohou v běžném životě setkat. V závěru besedy si prvňáčci zasoutěžili, když poznávali dopravní značky. Kdo dobře odpověděl, obdržel od tiskové mluvčí policejní omalovánky a rozvrh hodin s policejní tématikou. Všechny prvňáčky z města nad Vajgarem navštíví policistka v jejich třídách v průběhu dalších měsíců.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

4. října 2018

