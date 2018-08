Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zaútočil nožem

Šťastnou náhodou neměla potyčka v centru Prahy fatální následky. Podezřelého policisté vypátrali během několika hodin.

Včera odpoledne došlo v ulici Washingtonova k potyčce dvou mužů, při které jeden z nich vytáhl na svého soka nůž. Tím se ho měl snažit zasáhnout do oblasti krku. Napadený naštěstí tento útok vykryl, avšak za tu cenu, že utržil řeznou ránu na předloktí.

Svědci události okamžitě informovali o incidentu operátory linky tísňového volání 158. Ti na místo neprodleně vyslali jak místně příslušné policisty z Krakovské, tak i kriminalisty 1. oddělení prvního policejního obvodu prošetřující násilné trestné činy.

Všichni tito muži a ženy zákona prokázali, že jsou to profesionálové na svém místě. Osobu podezřelého, který po útoku z místa utekl neznámo kam, se jim totiž podařilo ztotožnit během několika málo hodin. A to i přes to, že o něm v prvopočátku krom letmého popisu nevěděli zhola nic.

Veškeré zjištěné informace k osobě podezřelého pak kriminalisté z jedničky předali prostřednictvím operačního střediska všem hlídkám v terénu.

Hledaného pak vypátrali a zdrželi dnes ve čtvrt na tři ráno v Moskevské ulici policisté z místního oddělení Zahradní město. Ti dotyčného neprodleně po ověření totožnosti předali kolegům z Prahy I, kterým se čtyřiačtyřicetiletý muž k účasti na incidentu a napadení protivníka nožem doznal.

Zadržený je v tuto chvíli podezřelý z trestných činů těžké ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Za tyto delikty hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na deset let.

por. Mgr. Tomáš Hulan 21. 8. 2018

