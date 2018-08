Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

„Žábu“ si odvezli autem

Policisté pátrají po dvojici mužů, která je podezřelá z krádeže vibračního pěchu.

Od pondělí 16. července pátrají kriminalisté třetího policejního obvodu po povedené dvojici, která je podezřelá z krádeže vibračního pěchu z podzemní garáže v ulici Pod Bání v Praze 8. Jak je za záběrů z bezpečnostních kamer patrné, dvojice prošla sklepením domu do garáže, kde si otevřela vstupní vrata. Poté jeden z mužů vjel do podzemních prostor stříbrným vozidlem Opel bez registračních značek a několik desítek kilogramů vážící stroj naložili do kufru. Následně z garáže i s lupem odjeli.

Škoda, kterou svým jednáním způsobili, dosáhla padesáti tisíc korun.

Pokud muže podezřelé z krádeže na záběrech z bezpečnostních kamer poznáváte, nebo víte, kde se nacházejí, kontaktujte linku 158. Tísňovou linku kontaktujte i v případě, pokud víte, kde se pohybuje zmíněné vozidlo.

Vzhledem k výši způsobené škody hrozí mužům za uvedený trestný čin v případě dopadení a odsouzení až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Jan Rybanský – 17. srpna 2018

