Osoba v pátrání

Nechtělo se mu do vězení, tak si pro něj kriminalisté zašli.

V polovině června vydal soud pro Prahu 5 příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody na čtyřicetiletého muže. Ten se totiž v určený den do výkonu trestu sám nedostavil, proto byl vyhlášen do pátrání. Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu, kteří se specializují na pátrání po osobách, začali muže hledat a po několika týdnech byli úspěšní. I když se hledaný snažil před spravedlností skrývat, tak ho kriminalisté vypátrali v bytě v Jabloňové ulici v Praze 10, kde ho ve čtvrtek v 11 hodin dopoledne zadrželi.

Po zadržení a provedení nezbytných úkonů kriminalisté muže převezli do věznice, kde si má odpykat trest 10 měsíců za krádeže.

pro. Bc. Jan Daněk – 31. 8. 2018

