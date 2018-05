Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež reproduktoru

Policisté hledají muže, který z obchodu odcizil reproduktor za několik tisíc.

Policisté z místního oddělení Žižkov od začátku dubna pátrají po muži, který z obchodu s elektronikou na Vinohradské ulici odcizil reproduktor v hodnotě více než šest tisíc korun.

Celou krádež zachytila kamera, na které je vidět nestandardní chování i dalšího muže, který celou dobu stojí před obchodem a s podezřelým během krádeže udržuje oční kontakt. Když ke krádeži dojde, tak se snaží vejít do obchodu, ale s podezřelým se srazí ve dveřích, které se otevírají dovnitř. Můžeme se tedy jen domnívat, jakou roli měl v celém případu hrát tento muž. Byla to náhoda nebo měl zpomalit pronásledování podezřelého, za kterým vyběhli zaměstnanci poté, co začal houkat alarm?

S oběma muži by policisté rádi mluvili. Jestliže některého z nich poznáváte, kontaktujte linku 158.

Případ je prošetřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což hrozí trest odnětí svobody až dvě léta.

por. Bc. Jan Daněk – 3. 5. 2018

Související dokumenty Krádež.mp4

Velikost souboru:36,9 MB / formát MP4

