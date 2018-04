Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bezdůvodné napadení

Policisté dopadli agresora, který bez jakéhokoliv důvodu kopl jiného muže do hlavy.

Případ se odehrál v polovině února u vstupu do nákupního centra na Chodově. V té době neznámý agresor zcela bezdůvodně kopl do hlavy jiného muže, který přicházel do nákupního centra. Kop byl tak silný, že poškozený upadl do bezvědomí a musel být odvezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče.

Celý incident zachytila kamera a jak je na záběrech vidět, tak napadení nepředcházel žádný konflikt. Z výslechů vyplynulo, že se poškozený a útočník vůbec neznali.

Případem se začali zabývat policisté, kteří stáli před nelehkým úkolem. Ztotožnit podezřelého, který si takto zcela náhodně vybere svou oběť, a neznají se, nebývá snadné. Nicméně v tomto případě policisté měli po zhlédnutí záznamu okamžitě jasno. Muže totiž poznali. Jednalo se o několikrát trestaného dvaadvacetiletého muže, který žije na ulici, bere drogy a krade v ochodech. Pak už bylo jenom otázkou času muže vypátrat a zadržet. To se povedlo v polovině března.

Případ si převzali kriminalisté čtvrtého policejního obvodu z prvního oddělení, jelikož byl kvalifikován jako těžké ublížení na zdraví, za což hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. To vše vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu, ve kterém nyní poškozený je.

Při výslechu zadržený sám o sobě hovořil, že je poslední dobou hodně agresivní a že nevylučuje, že by se mohl podobného skutku dopustit zase. Kriminalisté proto podali podnět na jeho vzetí do vazby, což soud akceptoval.

por. Bc. Jan Daněk – 2. 4. 2018

Související dokumenty 1 Napadení.mpg

Velikost souboru:18,4 MB / formát MPG

2 Napadení2.mpg

Velikost souboru:19,7 MB / formát MPG

