Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Spolujezdec donutil podnapilého řidiče zastavit

JABLONECKO - Podnapilý řidič nezvládal řízení a přesto řídil. Zastavit ho donutil až jeden ze spolujezdců.

V sobotu 8. září večer krátce po devatenácté hodině došlo ve Smržovce v ulici Jiřetínská k dopravní nehodě. Řidič s vozidlem Peugeot 206 jel po silnici ve směru z Jiřetína do Tanvaldu. Ve vozidle s ním cestovali dva dospělí spolujezdci a dvouleté dítě, které navíc nebylo na zadním sedadle upevněno do autosedačky. Řidič při průjezdu křižovatky s následným odbočením vlevo do ulice Jiřetínská nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do dopravní značky. Nicméně pokračoval v jízdě a po sto metrech vyjel znovu mimo silnici a spodní částí vozu narazil do kamene. Ani to ho nepřinutilo zastavit, vrátil se na vozovku a opět pokračoval v jízdě. Ale to už jeden z dospělých spolujezdců dostal strach, a to především o malé dítě – svého syna ve vozidle a řidiče donutil vozidlo zastavit. Po zastavení vozidla tento spolujezdec řidiče fyzicky napadl, jelikož se domníval, že jízdou ohrozil život jeho malého syna. Po tomto napadení řidiči sebral klíče od vozu a na místo přivolal policisty. Ti následně v dechu řidiče naměřili hodnotu alkoholu 2,31 promile a po provedeném poučení se ještě podrobil lékařskému ošetření, které bylo spojeno s odběrem krve. Dopravní policisté, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.





11. 9. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+