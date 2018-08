Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Spolubydlícího chtěl hodit z balkonu

VSETÍNSKO: Za pokus o vraždu mu hrozí až 18leté vězení.

Krajští kriminalisté stíhají vazebně muže, který chtěl hodit z balkonu v pátém patře svého spolubydlícího. Jednání agresivního a opilého muže zabránili pohotovým zásahem další přítomní. Za pokus vraždy hrozí sedmadvacetiletému muži až osmnáctiletý trest odnětí svobody.



K incidentu došlo uplynulý pátek odpoledne v jednom bytě ve Valašském Meziříčí, kde sedmadvacetiletý muž společně se svým devětadvacetiletým spolubydlícím a dalšími známými popíjeli alkohol. Oba muži už byli silně ovlivněni alkoholem a začali se hádat. Po rozepři začal být mladší z mužů agresivní, vzal svého spolubydlícího do náruče a odnesl ho na balkon, kde ho držel přes zábradlí, nadával mu a říkal, že ho pustí a zabije. Byt se nachází v pátém patře a balkon je ve výšce asi 18 metrů. Agresivního muže zastavili v jeho jednání až další přítomní, kteří muže stáhli z balkonu zpět do bytu. Všichni poté ze strachu odešli do vedlejšího bytu, odkud zavolali policii. Policejní hlídka pak přijela na místo a muže zadržela.

Na místo vyjeli kromě valašskomeziříčských policistů i vsetínští kriminalisté, kteří po vyhodnocení situace na místě věc předali pro podezření z pokusu vraždy krajským zlínským kriminalistům. Krajský vyšetřovatel muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, za který trestní zákon ukládá trest odnětí svobody na deset až osmnáct let. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval. Na základě tohoto rozhodnutí jsme obviněného muže v pondělí odpoledne eskortovali do vazební věznice. Obviněný má už několik záznamů v rejstříku trestů majetkového charakteru.

15. srpna 2018, mjr. Mgr. Lenka Javorková

