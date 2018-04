Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

SPEED MARATHON 2018

PLZEŇ – Policisté během akce zjistili 78 přestupků.

Plzeňští dopravní policisté se ve středu zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON 2018. Do akce byla zapojena také veřejnost, která měla v této souvislosti možnost navrhovat Policii České republiky místa, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon. Policisté na území města Plzně zjistili celkem 78 přestupků, které spáchali řidiči nejen osobních motorových vozidel, ale také motocyklisté či řidiči nákladních vozidel. V drtivé většině byly pokuty uděleny řidičům, kteří nerespektovali nejvyšší dovolenou rychlost v obci. Rekordmanem se stal řidič, kterému byla v obci změřena rychlost 115km/h. Dále měli řidiči v nepořádku technický stav vozidla či během jízdy drželi hovorové zařízení. Správnímu orgánu se budou zodpovídat za své přestupky celkem 4 řidiči. Policisté také odhalili řidiče, který usedl za volant pod vlivem alkoholu.

prap. Hana Rubášová

20. dubna 2018

