Spanilá jízda motorkářů se vydařila

KRAJ VYSOČINA: Mezi účastníky zavítal legendární závodník Ivo Kaštan

Spanilá jízda kolony čítající více než stovku motocyklistů nejen z Kraje Vysočina, ale také ze sousedních krajů, za doprovodu deseti dopravních policistů na motocyklech v barvách Policie České republiky, odstartovala dnes úderem desáté hodiny z letiště Komárovice. Kolona se pak podle přesných pokynů velitele opatření kpt. Mgr. Pavla Doležala, vrchního komisaře odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, vydala na předem vymezenou trasu měřící zhruba 110 kilometrů. Na Vysočině tak dnes pokračovala celorepubliková společná preventivní aktivita zaměřená na bezpečnost řidičů motocyklů - projekt s názvem Začněme spolu aneb kolama dolů.

Výjezd motorkářů proběhl organizovaně za doprovodu dopravních policistů na policejních motocyklech. Ještě předtím obdrželi účastníci od policistů reflexní motorkářské šle, které přispívají ke zvýšení jejich viditelnosti v běžném silničním provozu. Poté proběhla instruktáž účastníků, kteří se dověděli od policistů pokyny k průjezdu kolony jednotlivými křižovatkami a některé další zásady bezpečné a plynulé jízdy, včetně doporučené průměrné rychlosti. Kolona se rozjela přesně podle harmonogramu a pokračovala z Komárovic do Brtnice a poté po trase Bransouze - Číchov - Kouty – Radošov – Bochov - Rudíkov až do Třebíče. Z Třebíče pak motocyklisté pokračovali přes Novou Ves, Přibyslavice, Okříšky a Zašovice do Brtnice a odtud do cílové Jihlavy do výcvikového centra na Polygon v Jihlavě - Hosově, kam všichni motorkáři přijeli kolem půl dvanácté. Někteří další motocyklisté, kteří nejeli společně s nimi spanilou jízdu, přijeli přímo na polygon na odpolední program.

Na polygonu se účastníci jízdy zapojili do připraveného programu. V rámci areálu výcvikového centra proběhly ukázky bezpečné jízdy i aktivní trénink bezpečné jízdy pro jednotlivce. Součástí programu byla také prezentace možností polygonu tak, aby se motorkáři mohli s tímto způsobem výcviku seznámit a ke kurzům bezpečné jízdy se sami opakovaně vracet. Mezi motorkáře zavítal bývalý známý motocyklový závodník Ivo Kaštan se svojí manželkou a synem. Pro Ivo Kaštana jsou motocykly vším - devětkrát se účastnil Rallye Dakar, dojel závod z Paříže do Pekingu a od roku 2009 je světovým rekordmanem, když na maličké motorce Honda Monkey dosáhl při jízdě po Bonnevilleské solné pláni v USA rychlosti 110 mil za hodinu, co je rychlost přes 160 kilometrů za hodinu.

Uvo Kaštan účastníky spanilé jízdy pozdravil a předvedl malý motocykl Honda Monkey, na kterém se po polygonu proháněl jeho osmiletý syn, který viditelně zdědil po tatínkovi lásku k motocyklům. Viera Kaštanová přijela do Jihlavy se speciální elektrickou tříkolkou pro imobilní lidi, kterou Ivo Kaštan vyvinul a sám tyto tříkolky také vyrábí.

Specializovaná firma Moto Trade, zabývající se prodejem motocyklů, prodejem vybavení pro motocyklisty a dalšími službami pro motorkáře, kromě jiného prezentovala speciální airbagovou vestu pro motocyklisty, která v případě pádu motorkáře na silnici vystřelí airbag a tím chrání zdraví a život motocyklisty. Hlavní výhodou této speciální vesty je skutečnost, že náraz je absorbován rozsáhlým povrchem airbagu a energie je rozptýlena. Horní část těla motocyklisty je posílena airbagem a je tak lépe připravena odolat nárazu. Vesta je navíc opakovatelně použitelná, a to díky možnosti dokoupení nových CO2 bombiček. Motocyklisté si mohli vlastnosti vesty vyzkoušet. Účastníci dnešní akce na Jihlavsku preventivní projekt hodnotili vysoce kladně a většina z nich uváděla, že by za rok přijela ráda znovu, protože takové aktivity mají skutečně význam a smysl.

Cílem projektu Začněme spolu, kolama dolů, který odstartoval 22. dubna na polygonu ve Vysoké Mýtě, bylo oslovení motorkářů, prezentace nových bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku letošní motorkářské sezóny. Do realizace samotného projektu se postupně zapojí všechna výcviková centra v České republice, která se zabývají výukou bezpečné jízdy. Průběh jednotlivých akcí projektu je průběžně prezentován na webových stránkách a sociálních profilech Policie České republiky.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

19. květen 2018

