Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Spadla klec

Tábor – Sezimovo Ústí – Zloděj jízdních kol dopaden, a to přímo při činu. (Hlasová schránka 974 238 116)

Krádeže jízdních kol v Táboře a v Sezimově Ústí zaměstnávaly od poloviny měsíce února jak policisty místních obvodních oddělení, tak táborské kriminalisty. O svá jízdní kola, zejména ze sklepních kójí domů, přišlo dvanáct majitelů. Souhrnná hmotná škoda se přehoupla přes částku 200 000 korun.

Policisté k objasnění případů provedli celou řadu úkonů, šetření a operativních opatření. Smyčka okolo podezřelých osob se tak nezadržitelně utahovala. Pomyslná klec zaklapla v dopoledních hodinách středy dne 28. března. Jeden z podezřelých, muž středního věku, přijel uvedeného dne do Tábora vlakem ve směru od Prahy. Od té chvíle jej již kriminalisté nespustili z očí. Jeho cesta pak vedla do ulice Angela Kančeva, kde ze sklepní kóje jednoho z domů odcizil pánské trekingové jízdní kolo značky Merida v hodnotě 10 000 korun a rychle zamířil zpět k vlakovému nádraží. Místo do vlaku však již putoval na služebnu táborských kriminalistů.

Na základě zajištěného důkazního materiálu mu kriminalisté již v této chvíli prokázali krádeže dalších pěti kol, a to jak v Táboře, tak v sousedním Sezimově Ústí. Zda má na svědomí i zbývajících sedm odcizených kol, či zda tato kola ukradl někdo jiný, je předmětem následného šetření a dokazování.

Zadrženého muže kriminalisté obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Zároveň podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Ten byl včerejšího odpoledne státním zastupitelstvím i soudem akceptován. Pachatel je již teď ohrožen trestem odnětí svobody na dobu až tří let.

Krádeže kol jsou, zejména v tomto období, pro zloděje velmi lukrativní záležitostí. Nadále tak platí, že jejich zabezpečení je nutné věnovat maximální pozornost.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

30. března 2018

