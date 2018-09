Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Soutěž o putovní pohár „Jezdím bezpečně“

OLOMOUCKÝ KRAJ - Soutěž středních škol

V úterý 25. 9. 2018 se ve VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh konal druhý ročník pohárové soutěže pro střední odborné školy technického zaměření pod názvem „Jezdím bezpečně!“.

Z jedenácti oslovených středních škol v kraji se do soutěže přihlásilo šest škol. Každá škola vyslala jedno tříčlenné družstvo s doprovodem.

Soutěž byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Studenti ji zahájili dopravním testem jako v autoškole. Poté se družstva odebrala na stanoviště s jednotlivými soutěžními disciplínami, kterých pro ně bylo připraveno celkem sedm. Jednalo se o jízdu zručnosti

na elektroskútru, pěší slalom s opileckými brýlemi, poskytování první pomoci, montáž sněhových řetězů, další disciplínou byla požární ochrana v dopravě, výměna kola na vozidle a umístění dětské autosedačky do vozidla a následně i připoutání dítěte (plyšového medvěda, panenky) do sedačky. Posledním nebodovaným úkolem soutěžících bylo vyzkoušet si trenažér převrácení vozidla, který na soutěž zapůjčila pojišťovna Generali. Zde soutěžící zjistili, jak by to mohlo vypadat v případě dopravní nehody a převrácení vozidla, a že je důležité se za jízdy poutat bezpečnostními pásy.Všichni se do soutěže výborně zapojili a snažili se dosáhnout co nejlepšího výsledku.Po splnění všech úkolů následovala krátká prezentace dopravní nehodovosti a shrnutí základních pravidel první pomoci.

Závěr patřil vyhodnocení a předání cen. Na prvním místě se umístila SŚ zemědělská Přerov, Osmek, která si odnesla putovní pohár, a bude jej příští rok obhajovat. Druhé místo patřilo SŠ polytechnické Rooseveltova Olomouc a studentům místní školy a třetí místo obsadila SŠ technická Kouřílkova Přerov. Všechna družstva i ta, která skončila na dalších místech, si ze soutěže odnesla hodnotné ceny.

Pořadateli a spoluorganizátory byla SOŠ a VOŠ automobilní Zábřeh, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, krajský koordinátor BESIP, Pojišťovna Generali, Zdravotní pojišťovna MV ČR, skupina PomáhámePomáhat a Hasičský záchranný sbor Zábřeh.

Viz foto z akce.



kpt. Mgr. Marta Vlachová

26. 9. 2018

