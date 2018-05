Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Soud cizince vyhostil, on se i přesto do Čech vydal

LIBEREC - Devětapadesátiletý cizinec se na území České republiky zdržoval, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění.

Policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje sdělili v uplynulých dnech ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření 59letému cizinci ze spáchání přečinu "Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání", kterého se dopustil tím, že pobýval na území České republiky i přesto, že mu Obvodní soud pro Prahu 1 udělil trest soudního vyhoštění, a to v období od června roku 1993 na dobu neurčitou.



Cizinec si v roce 1993 odpykával v českém vězení trest za majetkovou trestnou činnost. Po odpykání trestu měl správně opustit území České republiky, neboť dostal trest vyhoštění na neurčito. Cizinec si však myslel, že po vstupu do schengenského prostoru se jeho trest ruší, a tak se vydal znovu do Čech. V polovině dubna letošního roku se vydal do naší republiky se svou přítelkyní. Původně jeli do západních Čech za prací, ale tam nesplnili příjimací zkoušky. Potkali tam své krajanky a ty je nasměrovaly za prací do Liberce. V Liberci skutečně práci sehnali a ubytovali se v Albrechticích u Frýdlantu. Ubytovatelé však mají povinnost hlásit všechny své ubytované osoby, a proto se o cizinci dozvěděla i cizinecká policie. Dále již cizinec skončil na policejní služebně. Policisté o zadržení cizince vyrozuměli zároveň i zastupitelský úřad v jeho rodné zemi.



Po provedených nezbytných úkonech trestního řízení byl cizinec propuštěn na svobodu a vyhoštěn z naší země, a to opět na dobu neurčitou.

Soud mu nyní uložil za přečin "Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání" podmíněný tříměsíční trest odnětí svobody.

V případě, že by se v naší republice opět objevil, dopustil by se tím opakovaně přečinu "Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání". Pokud by se toho dopustil ve zkušební době svého trestu, skončil by ve vězení, kde by si trest musel odpykat.



24. 5. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+