Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Šofér měl pozitivní zkoušku na alkohol

BLANENSKO: Při havárii poblíž Milonic byly vedle vozidla poničeny i informační tabule.

O příčině večerní nehody na sinici I/43 poblíž Milonic měli přivolaní dopravní policisté záhy jasno. Sedmadvacetiletý řidič osobního automobilu Daewoo tam vjel vpravo mimo komunikaci a narazil do směrového sloupku, informační tabule a následně ještě do vzrostlého stromu. Při nehodě byl mladý řidič zraněn a záchranáři jej převezli do nemocnice. Pozitivní dechová zkouška, šofér nadýchal 1,75 promile, naznačila vyšetřujícím policistům možnou příčinu nehody. Při havárií vznikla na vozidle asi dvacetitisícová škoda. Ve stejné výši pak i na poškozeném značení.

por. Bohumil Malášek, 12. dubna 2018

Související dokumenty šofér_1204.mp3

Velikost souboru:683,7 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem Google+