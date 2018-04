Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sobotní opilci na kolech

Písečtí a budějovičtí policisté řešili opilé cyklisty, naštěstí se vše obešlo bez tragických následků.

V sobotní odpoledne zachutnal alkohol dvěma cyklistům. Nejprve vyjeli policisté a zdravotníci v Písku do ulice Na Stínadlech kolem třinácté hodiny. Zde měl být sražený cyklista, navíc v bezvědomí. Zdravotníci cyklistu probrali a nakonec se zjistilo, že se na jízdu posilnil alkoholem a při přejíždění zpomalovacího pruhu upadl. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu ukázala více jak 1,5 promile. Celá situace však mohla dopadnout i tragicky, stačilo, aby kolem projíždělo nákladní vozidlo.

Další cyklista opilec upadl přímo na návsi v obci Litvínovice a to kolem druhé hodiny odpolední. Opět vyrazili na místo policisté i záchranáři. Cyklista byl s podezřením na zlomeninu klíční kosti, po prvotním ošetření, převezen do nemocnice. Policisté zjistili, že také on je „více než nepatrně“ ovlivněn alkoholem, v dechu mu naměřili 1,7 promile.

15. dubna 2018

