Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Sníh zkomplikoval dopravu

TRUTNOVSKO - Na některých místech řidiči ztížili silničářům práci.

První letošní sněhová nadílka zkomplikovala včera dopravu i na okrese Trutnov. Dopravní policisté v této souvislosti zadokumentovali osm dopravních nehod, z toho jednu s lehkým zraněním. „Dopraváci“ se celý den věnovali vzniklým komplikacím na silnicích a v místech, kde se doprava zcela zastavila, řídili provoz.

Sněhová nadílkaMezi obcemi Trutnov – Adamov a Suchovršicemi řidič nákladního vozidla Mercedes Benz při vyhýbání se protijedoucímu vozidlu najel na zasněženou krajnici a tam dostal smyk. Poté vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do kovového zábradlí silniční propusti. Škoda se vyšplhala na 90 tisíc korun.

K další nehodě nákladní soupravy Renault s návěsem došlo v Batňovicích. Řidič zřejmě při brždění na zasněžené komunikaci dostal v pravotočivé zatáčce smyk na zadní část návěsu, který vybočil do protisměru. Tam narazil do protijedoucí nákladní soupravy Renault s návěsem. Po nárazu tato nákladní souprava vyjela vpravo mimo komunikaci a narazila do oplocení zahrady domu. Požití alkoholu bylo vyloučeno dechovými zkouškami a naštěstí nedošlo ke zranění osob.

Předběžná škoda se vyšplhala na 220 tisíc korun.

Mezi obcemi Rudník a Čistá v Krkonoších řidička vozidla Ford Fiesta najela při průjezdu levotočivé zatáčky na zasněženou krajnici, kde nezvládla řízení a poté vyjela vpravo mimo komunikaci. Tam narazila do sloupku dopravní značky a poté sjela do přilehlého porostu. Řidička se podrobila dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem a následně byla ošetřena v nemocnici kvůli lehkému zranění.

Sněhová nadílkaNa ulici J.A. Komenského v Žacléři řidič vozidla Ford Focus s největší pravděpodobností nezvládl řízení na zasněženém povrchu a narazil do odstaveného vozu VW Transporter u pravého okraje vozovky. I u něho byla dechová zkouška na alkohol negativní.

Včera krátce po 14. hodině v kopci za obcí Nový Rokytník na odbočce na Studenec uvízly dva kamiony, kvůli kterým se na silnici I. třídy začaly tvořit kolony.

Policisté na místo přivolali silničáře, kteří se však kvůli bezohlednému chování řidičů měli velký problém dostat na místo a zasněženou komunikaci protáhnout. Téměř na hodinu musela být doprava od Kocbeře na Trutnov zcela uzavřena. Dvanáct minut po 15. hodině byl provoz zcela obnoven.

Dnes nad ránem krátce po čtvrté hodině policisté uzavřeli provoz na komunikaci od Prkenného dolu na Babí. Policisté v Žacléř přijali oznámení o spadlém stromu přes vozovku, jelikož na místě zjistili, že padají i jiné stromy pod tíhou mokrého stromu silnici uzavřeli. Deset minut po šesté hodině ranní byla komunikace opět zcela zprůjezdněna.

Trutnovská policie vyzývá řidiče, aby byli ve dnech, jako byl ten včerejší za volantem opatrní, zvážili, zda musí vůbec vyjet a dbali vždy pokynů policistů. Vždy je nezbytné umožnit sypačům průjezd, aby byli schopni dělat svou práci!

4. 1. 2018, 12:40

por. Pižlová Šárka, DiS.

vytisknout e-mailem Google+