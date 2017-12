Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Sníh potrápil mnohé řidiče

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Hlavní tah I/50 byl dvakrát uzavřen.

Sníh včera potrápil mnohé řidiče. Na silnicích se tvořila silnější vrstva sněhu, která byla místy hodně kluzká.

Uherskohradišťští policisté během tří hodin vyjížděli k deseti dopravním nehodám, několikrát také k uvízlým vozidlům v kopcích. Problémy byly hlavně na silnici I/50 v úseku od Bystřice pod Lopeníkem po Starý Hrozenkov. V tomto úseku musela být komunikace dvakrát uzavřena. Poprvé kvůli dopravní nehodě a podruhé asi na dvě hodiny z důvodu údržby.

U všech deseti nehod dostali řidiči na zasněžené vozovce smyk a poté bourali. Sedm z nich se obešlo bez zranění a u dvou došlo k lehkému. Zranění prozatím nezjištěného rozsahu si vyžádala nehoda na silnici I/50 u obce Komňa. K události došlo v tři hodiny odpoledne. Pětašedesátiletý řidič vozidla značky Suzuki jel od Komni na Starý Hrozenkov. Při průjezdu levotočivé zatáčky dostal na zasněžené silnici smyk a přejel do protisměru. Tam čelně narazil do právě projíždějící Toyoty. Ta byla nárazem odhozena doprava, kde se střetla se za ní jedoucím autobusem, který se této nehodě vyhýbal. Zranění utrpěl řidič vozidla Suzuki a jeho spolujezdkyně. Přivolaní záchranáři je převezli do Uherskohradišťské nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl. Celková škoda je předběžně odhadnuta na tři sta čtyřicet tisíc korun.

U účastníků všech deseti nehod byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou.

Lidé za volantem by za takového počasí měli být při jízdě velmi opatrní a přizpůsobit mu způsob a zejména rychlost jízdy.

22. prosince 2017, por. Bc. Milena Šabatová

