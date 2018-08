Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Služební pes nalezl ztracenou ženu

NOVOJIČÍNSKO - události

Těžké chvíle zažila během včerejšího dne třiapadesátiletá žena, která se kolem osmé hodiny večerní vracela na jízdním kole z koupaliště v Trnávce do Studénky. Žena se rozhodla, že si cestu domů zkrátí a pojede přes obec Petřvaldík a následně přírodou kolem řeky Odry a rybníků. Během svého návratu domů však sjela z polní cesty a zabloudila v lese v blízkosti močálu u slepého ramene řeky Odry. Pokoušela se najít cestu z lesa ven, ovšem zcela ztratila orientaci a navíc se již začalo stmívat. Zoufalá žena naštěstí u sebe měla mobilní telefon, a tak se po dvou hodinách bloudění obrátila na tísňovou linku 158 s tím, že se ztratila a nedokáže určit místo, kde se nachází. Okamžitě se rozjela pátrací akce, která probíhala na rozsáhlém území v těžko přístupném terénu. Pátrání se zúčastnili policisté ze Studénky, Příboru a na místo byl přivolán také služební psovod s osmiletým služebním psem německého ovčáka jménem Qvar. Tomu se po čtyřkilometrovém pátrání podařilo ztracenou a vystrašenou ženu nalézt krátce před půlnocí, a to v lesním porostu katastru obce Studénka. Žena pak byla v pořádku předána do rukou rodinných příslušníků.



Nový Jičín 2. srpna 2018

nprap. Mgr. Darina Knižátková

vrchní inspektor oddělení tisku a prevence





