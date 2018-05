Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Složky IZS cvičily společný zásah požáru serverovny

ZLÍNSKO: V objektu Policie ČR bylo zřízeno provizorní zdravotnické operační středisko.



V průběhu dnešního dopoledne absolvovali zástupci všech složek IZS společné cvičení simulovaného požáru serverovny na zdravotnickém operačním středisku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.



Účelem tohoto cvičení bylo provést zdokonalení koordinace činnosti jednotlivých složek IZS při společném zásahu.

Tématem byla událost, kdy v místnosti serverovny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje začalo hořet, v důsledku čehož došlo k výpadku informačních a komunikačních technologií. Na místo události ihned po oznámení vyjeli profesionální hasiči ze stanice Zlín a hasiči statutárního města Zlína. Ti po příjezdu začali s hašením požáru s cílem co nejmenších majetkových škod. Zároveň však pracovníci zdravotnického operačního střediska byli převezeni do náhradních prostor a nadále zajišťovali příjem tísňové linky 155.



Své úkoly má při takovéto mimořádné situaci samozřejmě i Policie ČR. Přímo na místě požáru přivolaní policisté zajišťovali prostor a řídili dopravu v bezprostřední blízkosti události. Další policejní hlídky zabezpečovaly doprovod a případné řízení provozu při přesunu zaměstnanců zdravotnického operačního střediska na určené provizorní pracoviště. To bylo zřízeno v objektu Policie ČR, konkrétně to bylo pracoviště integrovaného operačního střediska v budově Územního odboru Zlín. Pracovníci našeho integrovaného operačního střediska následně museli pro záchranáře mimo jiné zajistit nejen prostor, ale i technologie potřebné k činnosti záložního operačního střediska zdravotnické záchranné služby.



Celý průběh cvičení byl dokumentován. Následně jej zástupci všech složek IZS vyhodnotí a provedou rozbor všech jeho dílčích částí.



Autor:

por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

nprap. Petr Jaroš, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

Petr Olšan, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

