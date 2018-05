Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Slavnostní slib nově přijatých policistů

KRAJ - Slavnostní slib nově přijatých policistů spolu s předáním ocenění Policista roku

V pátek dne 18. 5. 2018 složilo na nádvoří Muzea Policie ČR v Praze 73 nově přijatých policistů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje služební slib do rukou krajského ředitele plk. JUDr. Václava Kučery. Všichni tito policisté jsou v současné době v některé z fází roční základní odborné přípravy, aby získali kvalifikaci potřebnou pro výkon služby v pořádkové a dopravní policii. Po jejím ukončení posílí řady středočeské policie v běžném výkonu služby na obvodních odděleních i dopravních inspektorátech nebo na dálničních odděleních.

Součástí slavnostního ceremoniálu, jehož hostem byl i JUDr. Robert Bezděk, radní Středočeského kraje pro bezpečnost, bylo předávání ocenění zkušeným policistům – byly uděleny 14 policistům Krajského ředitelství policie Středočeského kraje medaile Za věrnost I. a II. stupně (za nejméně 30, resp. 20 let bezvadného výkonu služby), dále čestné medaile pro 4 policisty z územního odboru Kolín, kteří svým duchapřítomným jednáním zachránili lidské životy, a medaile školního policejního střediska za dlouhodobý přínos na úseku policejního vzdělávání. Vyhlášeny byly výsledky krajského kola soutěže Policista roku 2017, kdy v této prestižní anketě zvítězil plk. Ing. Ondřej Smotlacha, zástupce vedoucího územního odboru Příbram, a do Síně slávy byl uveden plk. Ivan Žučenko, vedoucí územního odboru Mělník. Tito dva zkušení policisté, stejně jako policisté, kteří zvítězili v kategoriích Čin roku (policisté dopravního inspektorátu územního odboru Praha venkov – Západ za záchranu lidského života) a Tým roku (toxi tým odboru obecné kriminality), a Zaměstnanec roku Ivan Vaňura, budou reprezentovat Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v celostátním kole této soutěže.

Slavnostní akt doprovázela Hudba Hradní stráže a Policie ČR a čestná jednotka Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Všem policistům gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve služebním i osobním životě.

mjr. JUDr. Petra Hofmanová

vedoucí školního policejního střediska

