Skvělá práce policistů

TACHOVSKO – V souvislosti s krádeží cigaret a neoprávněným užíváním vozidla, kterým se policisté zabývali, byl ve velmi krátké době zadržený pachatel. Recidivistu následně soud umístil do vazební věznice.

Minulý týden ve středu, tj. 12. září 2018, zahájil policejní komisař trestní stíhání 40letého muže ze Stříbrska, kterého obvinil ze spáchání tří přečinů, a to krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný měl totiž počátkem září letošního roku odcizit z prodejního regálu v jednom obchodě v Rozvadově celkem čtyři kartony cigaret v hodnotě 4 200 korun. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl v minulosti za takové jednání dvakrát odsouzen – jednou k nepodmíněnému trestu a v loňském roce k podmíněnému trestu, kdy byla soudem stanovena zkušební doba na dobu tří let. Kromě toho měl dotyčný z 10. na 11. září vniknout do vozidla značky Mercedes Benz, které bylo zaparkované v Tachově v Tovární ulici před jedním domem. Za pomoci klíčků, které nalezl ve vozidle, s autem odjel a neoprávněně jej užíval do druhého dne, kdy byl tachovskými kriminalisty, kteří po odcizeném vozidle intenzivně pátrali, zadržen u obce Planá přímo v kradeném autě. Na něm se v tu dobu nacházely již jiné registrační značky. Policisté následně zjistili, že dotyčný má plzeňským magistrátem vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel od letošního května do srpna příštího roku a kromě toho má za sebou rozsáhlou trestní minulost. Vzhledem k uvedeným skutečnostem policejní komisař státnímu zástupci podnět k návrhu vzetí obviněného do vazby. Soud jej 13. září akceptoval, a tak byl pachatel převezen do vazební věznice. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

18. 9. 2018

