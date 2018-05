Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Skončil na zemi

CHOMUTOV - Výtržnost vyšetřuje policie, Podmíněný trest mu nestačil ....

Incident, ke kterému došlo tento týden v dopoledních hodinách v Petlérské ulici vyšetřují policisté z Klášterce nad Ohří. 21letý místní obyvatel měl nejdříve vytrhnout poškozenému berle z ruky a když upadl na zem několikrát do něj ještě kopl. Napadený muž musel vyhledat lékařské ošetření. Co bylo příčinou uvedeného jednání, nadále policisté vyšetřují.

Krádež zopakoval

19letého obyvatele okresního města zadrželi pracovníci bezpečnostní agentury v době, kdy přišel v Jirkově nakupovat do místního marketu. Z regálu měl sebrat nejen balení pracího prášku, ale i tablety do myčky a věci si uschoval do tašky. Necelých 500 korun nezaplatil a snažil se z prodejny odejít. Následné vyšetřování prokázalo, že za majetkovou trestnou činnost byl odsouzen Okresním soudem Chomutov v únoru loňského roku k podmíněnému trestu odnětí svobody. Z trestu si ponaučení nezval a jednání zopakoval. Krádež vyšetřují jirkovští policisté.

Tentokrát měl štěstí, potrestán nebude

26letý muž z Chomutova měl během měsíce května letošního roku připravit svoji příbuznou o televizor s ovladačem, věci za 3 tisíce korun. Využil příležitost, kdy žena nebyla doma, vnikl do bytu v Jirkově a věci sebral. Televizor obratem ruky prodal další osobě. Jirkovští policisté následně zjistili, že za krádeže byl odsouzen chomutovským soudem k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, z vězení se vrátil v březnu letošního roku. Za toto jednání ale řádně potrestán nebude, poškozená totiž využila svého práva a nedala souhlas s trestním stíháním.

Dřevo zmizelo

Policisté ve Vejprtech přijali oznámení o krádeži. V katastru obce Loučná pod Klínovcem kdosi během prvních květnových dnů odcizil z lesního porostu celkem 8 kusů vyvrácených smrků. Dřevo následně odvezl na dosud neznámé místo. Poškozená firma vyčíslila škodu na necelých 7 tisíc korun.

